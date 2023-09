Far West davanti alla caserma. Militari aggrediti: un arresto

Tutto sarebbe nato nel cortile della caserma dei carabinieri di Cattolica, lì davanti, dove una donna l’altra sera si era recata con l’intenzione di denunciare il proprio compagno poiché divenuto stando alla donna troppo aggressivo nei suoi confronti al culmine di una lite. Un litigio che sarebbe continuato anche davanti alla caserma stessa, attirando l’attenzione dei carabinieri poco distanti. Sarebbe stato a questo punto stando alle ricostruzioni che l’uomo, un italiano del posto di 46 anni, si sarebbe avvicinato alla donna per – secondo la versione fornita dalla difesa – prendere le chiavi di casa e andare via. Il gesto però ha preoccupato i militari presenti che hanno chiesto al 46enne di allontanarsi. Sarebbe stato a questo punto secondo le accuse che il 46enne si è scagliato invece contro i carabinieri, colpendoli con calci e dimenandosi. Una situazione che ha quindi portato all’arresto del 46enne che ieri è stato processato per direttissima. Nei confronti dell’indagato, difeso dagli avvocati Nicolò Durzi e Jennifer Livi, il pm ha richiesto la custodia cautelare in carcere, ma il giudice ha disposto invece l’obbligo di firma.