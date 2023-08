Far west nel cuore del ‘salotto’ Accoltella 21enne con le forbici

Una rapina nel cuore del ‘salotto’ sfocia nel sangue e rischia di trasformarsi in omicidio: un 21enne viene accoltellato con un paio di forbici da elettricista da un 17enne nordafricano che, insieme a un complice 19enne, lo aveva aggredito per rubargli il borsello. È questo il brutto episodio, avvenuto poco prima delle 23 dell’altra sera tra viale Ceccarini e viale Virgilio, la cui dinamica al momento è ancora la vaglio dei carabinieri del Radiomobile della compagnia di Riccione, intervenuti prontamente sul posto. I militari dell’Arma hanno arresto il 17enne, in seguito denunciato alla procura dei minori del tribunale di Bologna, e denunciato un 19enne: entrambi al momento devono rispondere di due accuse pesantissime, quelle di tentato omicidio e rapina. Gravi le condizioni del 21enne, che è stato ferito all’altezza del torace, a una mano e al femore. Un fendente gli ha perforato un polmone e solo per un caso fortuito non si è rivelato fatale. È stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Rimini, dove nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento, avendo perso molto sangue a seguito del ferimento. La sua prognosi è riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Una prima sommaria versione dei fatti è stata ricostruita dai carabinieri attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza e il racconto dei testimoni. Stando a quanto riferito, vittima e aggressori facevano parte della stessa comitiva di giovani stranieri che l’altra sera si trovava a spasso nelle vie del centro di Riccione. A un certo punto, il 17enne, il 19enne e altri complici avrebbero preso da parte il 21enne, esigendo da lui la restituzione di una certa somma di denaro che gli era stata prestata. Ne è nata così una discussione, sfociata ben presto in rapina. Messo con le spalle al muro, impossibilitato a scappare, il ragazzo si è ritrovato in bàlia dei suoi assalitori, che lo hanno circondato e poi hanno incominciato a colpirlo nel tentativo di strappargli il borsello. Nella mischia è saltato fuori anche un paio di forbici da elettricista, che sarebbero state utilizzate dal minorenne per ferire la vittima, lasciandola a terra sanguinante. Nel frattempo sul posto sono accorse a sirene spiegate le pattuglie dei carabinieri, e in viale Virgilio è scattato il fuggi-fuggi generale. Nonostante ciò, i militari sono comunque riusciti a identificare alcuni dei partecipanti all’aggressione, incluso il 17enne. Quest’ultimo, all’arrivo delle divise, ha cercato di nascondere sotto una scarpa le forbici ancora sporche di sangue. Sangue che è stato trovato anche sui suoi vestiti. I presenti sono stati accompagnati in caserma e identificati. Sulla base degli accertamenti svolti dai militari, il 17enne è stato dichiarato in arresto e accompagnato su disposizione del pubblico ministero nel carcere minorile di Bologna in attesa dell’udienza di convalida, mentre il 19enne è stato denunciato a piede libero.

Lorenzo Muccioli