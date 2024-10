Far West sul Titano. Estrae una pistola dopo la lite in strada. Bloccato oltre confine

di Francesco Zuppiroli

Esattamente come in un film. Con le pattuglie della Guardia di Rocca e della Gendarmeria impegnate in una manovra a tenaglia ad alta tensione, per sbarrare la strada ad un Bmw lanciato su via Consiglio dei Sessanta a Dogana, proprio davanti all’ingresso del parco Ausa, dove ieri intorno alle 18.45 il blitz delle forze dell’ordine con le sirene spiegate a squarciare la penombra del crepuscolo ha catapultato gli abitanti del Titano come sul set di un poliziesco hollywoodiano. Un vero e proprio Far West in Repubblica, dove è culminata un’operazione lampo scaturita dall’allarme lanciato alle forze dell’ordine di San Marino direttamente dalla questura di Rimini, a cui poco prima era giunta la segnalazione di un automobilista, che riferiva appunto di un uomo armato a bordo di una Bmw con targa sammarinese.

"Quell’uomo ha una pistola... una pistola!". Sarebbe questo l’allarme urlato al telefono agli agenti della questura e partito proprio quando il segnalante e il suo rivale – un 65enne italiano originario di Chieti ma residente sul Titano – avevano avuto un acceso diverbio lungo la Superstrada Rimini-San Marino, sul versante italiano. Forse una manovra avventata, forse un sorpasso. Non è chiaro cosa abbia fatto scaturire le scintille tra i due, ma quel che risulta è che il residente del Titano, per intimidire il rivale, avrebbe pensato bene di estrarre dall’interno dell’abitacolo della Bmw una pistola, mostrata quindi da fuori il finestrino all’altro automobilista.

L’uomo, spaventato a morte dalla sola vista dell’arma, si è quindi immediatamente allontanato dal sammarinese e, una volta a debita distanza, ha chiamato la polizia per avvertire della presenza dell’arma. La macchina della sicurezza si è quindi attivata immediatamente, coinvolgendo anche le autorità di là dal confine, fino a quando appunto la Bmw sospetta non è stata individuata già nel territorio della Repubblica, a Dogana, dove con ordini gridati al megafono e pistole puntate contro l’automobile, il 65enne armato è stato fermato.

All’esito della perquisizione l’uomo italiano ma residente a San Marino è stato dunque effettivamente trovato in possesso di una pistola, risultata essere ad aria compressa. La Guardia di Rocca ha quindi proceduto a identificare il cittadino sammarinese, che è stato sanzionato per il trasporto abusivo di arma e hanno quindi sequestrato la pistola. Mentre per quanto riguarda la posizione del sammarinese per i presunti reati compiuti su suolo italiano, la questura di Rimini è al lavoro e nei suoi confronti potrebbe dunque scattare anche una denuncia proprio per il porto abusivo di arma e minaccia aggravata.