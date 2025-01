Fare segnalazioni al Comune diventa più facile: "E i residenti saranno aggiornati in tempo reale"

Sarà sempre più facile e smart inviare segnalazioni al Comune di Santarcangelo. Il nuovo sistema, realizzato per l’amministrazione dal gruppo Maggioli, rientra tra i progetti di digitalizzazione finanziati con fondi Pnrr. Proprio come le prenotazioni, sarà possibile inviare una segnalazione sia attraverso il sito internet istituzionale – con il form online disponibile al link: www.comune.santarcangelo.rn.it/it/new-issue – sia mediante l’applicazione mobile Municipium, disponibile gratuitamente sugli store digitali. In entrambi i casi, per chi ha lo Spid, non sarà necessario inserire i propri dati, mentre è prevista la possibilità di autorizzare la geolocalizzazione per velocizzare l’inserimento della segnalazione. Sarà inoltre possibile visualizzare lo stato della richiesta e ricevere aggiornamenti via mail.

La nuova funzionalità permetterà ai santarcangiolesi di inviare in maniera facile e veloce le segnalazioni. L’anno scorso sono state oltre 1.600 quelle inviate al Comune, di cui 950 tramite mail, web, smartphone e app: le altre sono state fatte al telefono o di persona. "I dati dimostrano che anche a Santarcangelo, negli ultimi 5 anni, la digitalizzazione ha fatto passi da gigante – osservano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore Luca Paganelli – E che sempre più cittadini comunicano attraverso con il Comune tramite smartphone: il nuovo sistema risponde a questa esigenza".