Fare sport aspettando la nuova palestra

Lo sport è molto importante per noi ragazzi, ci aiuta a crescere e a scaricare la tensione. Immaginate trascorrere gli anni delle medie senza fare educazione fisica a scuola nella maniera adeguata. La nostra palestra, infatti, è in corso di ristrutturazione da diversi anni e non è ancora accessibile. Noi ragazzi e ragazze dell’Istituto di Sant’Agata Feltria avremmo bisogno di uno spazio al chiuso dove svolgere attività fisica, perché purtroppo, per la maggior parte dell’inverno, non possiamo praticare questa materia all’aperto, a causa del freddo e del maltempo. Possiamo solo immaginare quanto sia difficile mandare avanti lavori di questo tipo, ma noi siamo fiduciosi. Abbiamo infatti apprezzato molto i lavori di ristrutturazione fatti qualche anno fa ai campi comunali vicini alla nostra scuola, che sfruttiamo anche per molte attività extra scolastiche e che sono per noi un punto di incontro importante. Alcuni anni fa sono stati sistemati il campo da calcio e quello da basket, dove si possono praticare diversi sport, come la pallavolo o il tennis. A noi della 2C piacerebbe molto poter fare educazione motoria anche quando piove, perché le due ore settimanali che abbiamo a disposizione sono per noi un momento fondamentale per sfogarci. Purtroppo, questo è il nostro penultimo anno, perché poi andremo alle scuole superiori. Dunque, un posto al chiuso non servirebbe solo a noi, ma anche alle generazioni future.

Classe 2 C