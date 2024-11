"Faremo una Spa cittadina, si parte nel 2025"

"Vogliamo una Spa cittadina. Avevamo lanciato l’idea in campagna elettorale e vogliamo procedere su quella strada". La sindaca Daniela Angelini riparte da dove aveva lasciato, dell’idea di dotare la città di una Spa al servizio di Riccione e delle sue attività. Stiamo parlando di una grande struttura, non di uno stabilimento termale. Tant’è che Federalberghi, nel rilanciare la proposta, come chiesto dai propri associati che l’hanno messa al primo posto dei desiderata, ha voluto andare oltre la semplice riqualificazione delle Terme.

Per Claudio Montanari, presidente di Federalberghi, una Spa al servizio della città è altra cosa rispetto a uno stabilimento termale classico. Partendo da questo presupposto la si può fare in aree nuove, o riqualificando strutture esistenti, quali ad esempio la Bertazzoni, ex colonia nelle mani del Comune, una suggestione accennata dallo stesso presidente.

"Non posso esprimermi sulle Bertazzoni – riprende la sindaca – per un motivo molto semplice: è prematuro farlo. La nostra idea è quella di procedere con una Spa al servizio della città. Abbiamo identificato la zona sud come il luogo adatto per questo progetto vista la vocazione che ha da tempo. La nostra idea era ed è quella di procedere considerando all’interno di questo vasto progetto l’attuale stabilimento delle Terme".

Resta un problema. Da tanti anni bussano in municipio investitori che chiedono informazioni sulle Terme. Da tanti anni si parla di progetti faraonici di rilancio dello stabilimento, ma infine nulla si è visto. A fare da contraltare ai progetti sono state le critiche che gli albergatori hanno avanzato in passato per le condizioni dello stabilimento termale, e la battaglia dei sindacati per tutelare i dipendenti in attesa di un piano industriale di rilancio della struttura. Nonostante questo la sindaca mette ancor oggi al centro del progetto della Spa cittadina lo stabilimento termale, ma la fiducia non è incondizionata.

"Si tratta di un progetto in cui la stessa amministrazione vuole esserci, ma è prematuro dire se con un terreno o con un edificio. Sulla possibilità di utilizzare l’imposta di soggiorno andranno fatte verifiche. Speravamo e speriamo che lo stabilimento sia all’interno di un progetto più ampio per una Spa cittadina, ma non attenderemo all’infinito. Nel 2025 decideremo come procedere". Questo lascia aperte varie possibilità, inclusa quella di pensare a un’area nuova come chiesto da Federalberghi.

Andrea Oliva