Fari puntati su piazza Ferrari. Più luce e nuove telecamere

Luce su piazza Ferrari. Ed anche occhi elettronici per vigilare. Se Borgo Marina è da tanti anni una zona su cui tenere gli occhi aperti, come rilevato tante volte dall’opposizione, e come rilevano i tanti interventi fatti dall’amministrazione e dalla polizia locale, risalendo per via Gambalunga e corso Giovanni XXIII sono nella memoria le proteste e i ‘casi’ di insicurezza lamentati da cittadini e residenti che hanno riguardato anche piazza Ferrari negli anni scorsi. In passato il Comune ha messo in atto diverse azioni ed ora si appresta a varare un progetto che mira a una riqualificazione complessiva della piazza potenziando l’illuminazione e la videosorveglianza, capace di portare nuovi arredi e giochi per i più piccoli, valorizzando il verde persistente nell’area.

Il progetto è inserito nel progetto ‘Borgo Marina Si-Cura’.

"Il potenziamento del sistema di videosorveglianza di piazza Ferrari – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli - sarà inoltre complementare all’installazione delle dodici nuove telecamere nell’area di Borgo Marina, che sarà conclusa per la prossima primavera, andando così ad un’estensione della rete di controllo diffusa sull’intero quartiere, nevralgico per essere punto di collegamento tra mare, stazione e centro storico della città".

In municipio sanno che il miglior presidio lo possono dare gli stessi cittadini, tant’è che oltre alle azioni di tipo strutturale, la riqualificazione prevede azioni di tipo sociale, quali l’organizzazione di eventi di animazione e presidio socioculturale con il coinvolgimento di associazioni di volontariato. L’investimento per il progetto complessivo è di 220mila euro, con un contributo regionale che arriva a 176mila euro mentre il resto lo mette l’amministrazione comunale. Gli interventi di riqualificazione partiranno in primavera, per essere completati entro il mese di agosto.

Andrea Oliva