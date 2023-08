Farmacia Ballotta è bottega storica

L’Antica Farmacia Ballotta di piazza Mercato è Bottega Storica del Comune di Cattolica ed entra così nel progetto di valorizzazione delle storiche attività di Confcommercio Provinciale. Aperta dall’inizio del Novecento, è gestita dai dottori Albanesi e Rinaldi fin dal 1997 che hanno ribadito: "Un premio al lavoro della nostra generazione, ma soprattutto di quelle passate che l’hanno resa punto di riferimento per cattolichini e turisti". Valeria Grieco, consigliera di Confcommercio Cattolica ha rimarcato: "Questa attività è parte integrante della storia della città, capace di conservare le tradizioni e l’attrattiva attraverso professionalità e innovazione dei servizi". Il vicesindaco Alessandro Belluzzi: "Botteghe storiche è un valore aggiunto per la nostra realtà. Le sosteniamo e portiamo avanti anche con una visione strategica che punta ad occupare quegli spazi commerciali attualmente liberi con realtà che ne abbiano le stesse caratteristiche: non possiamo permettere che il nostro centro commerciale naturale venga occupato da attività che ne alterano la sua conformità". Il Comune si arricchisce dunque di un’altra Bottega Storica. L’ "Antica Farmacia Ballotta" dei dottori Achille, Giuseppe e Pietro entra a fare parte dell’Albo delle eccellenze commerciali del territorio.

lu.pi.