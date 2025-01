Farmacia chiusa per l’inventario

Serrande abbassate per fare l’inventario. La farmacia del Castello di Fiorentino resterà chiusa sia domani che giovedì. Ad avvisare i cittadini è l’Istituto per la sicurezza sociale. "Si ricorda a tutti gli utenti – scrivono dall’Iss – che durante la chiusura si potrà usufruire di tutte e 6 le restanti farmacie del territorio, inclusa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, che effettua orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno". Ma non solo. Perchè è anche possibile usufruire del distributore automatico di parafarmaci h24 con teleassistenza da parte di un farmacista e posizionato a San Marino Città in via Donna Felicissima. È una chiusura, quella della farmacia di Fiorentino, che arriva dopo quella dell’ambulatorio di Faetano della scorsa settimana scorsa, chiuso ai pazienti per un guasto all’impianto di riscaldamento.