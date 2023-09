Farmacia comunale 2. Pronti nuovi servizi e un look restaurato

Nuovo look e nuovi servizi per la farmacia comunale numero 2 di Cattolica, in piazza Enrico Berlinguer, in area a monte della ferrovia, gestita da Farmacie Comunali di Riccione del gruppo Aspes spa. E’ stata inaugurata, infatti, la nuova farmacia che è diventata più moderna e funzionale grazie al restyling completo dei vecchi locali e all’acquisto di un robot per l’automatizzazione del magazzino che quindi distribuirà i farmaci più rapidamente. Verrà ampliata anche la gamma dei servizi offerti.