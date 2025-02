Farmacie comunali di Riccione in agitazione. All’orizzonte c’è uno sciopero di otto ore

I farmacisti chiedono un’adeguata programmazione e gestione delle ferie, ed anche i permessi e la turnistica. Poi ci sono gli "adeguati riconoscimenti economici per i turni gravosi e i servizi convenzionati con Ausl" e in chiusura si chiede alle Farmacie comunali di Riccione "maggiore impegno nel programmare nuove assunzioni ed una più equa distribuzione delle mansioni tra direttori, farmacisti e commessi". Per Cgil e Cisl sono richieste sacrosante, peccato che "siano state respinte dall’azienda". Ed ora anche nelle Farmacie comunali riccionesi si è aperto lo stato di agitazione che porterà a un pacchetto di otto ore di sciopero ancora da fissare. "L’azienda, nonostante non abbia alcun problema economico finanziario - spiegano Alessandro Fabbri e Monica Pino per Filcams Cgil e Fisascat Cisl - ha mostrato scarsa disponibilità a discutere tali temi, in particolare per quanto riguarda la programmazione delle ferie, imponendo rigidi vincoli che limitano le richieste di ferie estive e creano disagio tra i lavoratori. Questo atteggiamento, unito alla persistente carenza di personale, ha generato frustrazione e malcontento, anche in considerazione del fatto che l’azienda ha rifiutato di prendere in considerazione richieste economiche per compensare l’aumento dei carichi di lavoro. Fatto ancora più grave è stata la decisione unilaterale dall’azienda, di gestire autonomamente la programmazione e gestione delle ferie senza informare sindacati e lavoratori, e di fare pesanti passi indietro sulle aperture precedentemente avanzate al tavolo di confronto. Si parla di un’azienda che mantiene un controllo pubblico. E’ stato proclamato lo stato di agitazione con un primo pacchetto di 8 ore di sciopero, da proclamare nelle prossime settimane". In campo anche il Comune che detiene il 17% delle quote aziendali. "Abbiamo preso contatto con l’azienda. Dal consiglio di amministrazione sono giunte rassicurazioni circa la volontà di mantenere un confronto con le organizzazioni sindacali".

a.ol.