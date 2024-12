Farmacie comunali, tampon tax al 5% per combattere la povertà mestruale

Arriva lo sconto ’riminese’ sulla tampon tax. Dal primo gennaio Iva agevolata al 5% sull’acquisto di assorbenti igienici e tamponi nella rete delle farmacie Comunali. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Comune e Alliance, che a Rimini gestisce 10 farmacie. "Una sperimentazione importante – sottolinea Chiara Bellini (foto), vicesindaca con delega alle politiche di genere – con la quale vogliamo dare un segnale concreto e, al tempo stesso, sollecitare il governo perché si arrivi al totale azzeramento dell’Iva, o almeno alla sua riduzione, su questi presidi fondamentali per la vita di milioni di donne. L’agevolazione durerà un anno, nella speranza che nel frattempo arrivino segnali positivi da Roma. Un cambiamento su cui da tempo stanno lavorando anche varie associazioni, in particolare la Federconsumatori". "Siamo entusiasti che Comune e vicesindaca Bellini abbiano accolto la nostra proposta – dice Graziano Urbinati, presidente della Federconsumatori Rimini – La povertà mestruale esiste. Chiediamo al governo, per le tante donne che devono affrontare questa spesa, di valutare l’abbassamento o l’eliminazione della tassa".