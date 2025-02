Fascicolo sanitario, a Misano incontri esplicativi sull’utilizzo

Come utilizzare il Fascicolo sanitario elettronico. In un’epoca sempre più digitale anche la sanità pubblica rischia di diventare distante se non si è in grado di accedere alle sue funzioni. La biblioteca comunale di Misano ha organizzato un appuntamento per venerdì alle 15. Il ciclo di incontri Pane e internet porta al tavolo della discussione il Fascicolo sanitario elettronico. I posti sono limitati dunque è bene iscriversi per tempo. Saranno affrontati diversi argomenti: Cos’è il Fse?; Come funziona?; Utilizzo pratico; Funzionalità avanzate; Risorse utili. Se verrà raggiunto il numero minimo di interessati, sarà possibile seguire il webinar sul maxi-schermo della biblioteca. Per informazioni si può contattare il numero 0541-618484 o consultare il sito www.paneeinternet.it/. Sempre in biblioteca, sabato dalle 15 alle 18 chi ha un’età compresa tra 15 e 99 anni potrà partecipare ai giochi da tavolo con l’associazione Ludica La Torre.