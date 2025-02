’Fast & Furious’ al confine con Pesaro. Gara di auto interrotta dai militari

"Giù col pedale, su col morale". E’ uno dei motti che gira su alcuni gruppi social che organizzano gare clandestine di auto. Una di queste, è stata interrotta poco dopo la mezzanotte di venerdì dai carabinieri, arrivati in via Piano, nella zona industriale di Talacchio, dopo che alcuni residenti nelle vicinanze li avevano chiamati, sentendo, in piena notte, i forti rumori di sgommate, frenate e accelerazioni varie.

I carabinieri di Montecchio arrivano e scatenano il "fuggi fuggi". Ma una trentina di persone, sia di chi non ce la fa a scappare subito sia di chi viene collegato alla targa di un’auto, vengono identificate, tra cui alcuni provenienti dalla Valconca. In tutto, tra pubblico partecipanti, ci sono duecento persone e quasi altrettante le auto coinvolte. Vengono dalla provincia di Pesaro, ma molti anche dalla Romagna e altre province delle Marche. L’età è varia, la maggior parte sono tra i 20 e i 30 anni. Le auto sono quelle che partecipano a questo tipo di gare: molte sportive e di grossa cilindrata, molte modificate. E’ il "Fast and Furious" nostrano.

I carabinieri stanno cercando, anche visionando le immagini di alcune telecamere appartenenti ad attività del posto (ad esempio una officina), di sapere chi, oltre alla trentina già identificati, partecipava alla gara clandestina e soprattutto chi l’ha organizzata. Si indaga anche analizzando profili social riconducibili a gruppi dediti a organizzare o partecipare a questo tipo di eventi. Tutti saranno denunciati alla Procura di Urbino, che è competente per territorio. I carabinieri hanno allertato anche la nostra Prefettura, per eventuali sospensioni delle patenti di guida. Insomma, è una serata che può costare cara.

Quanto? Lo spiegano i carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino, con una nota specifica collegata all’evento. "La partecipazione a corse clandestine e a gare di velocità non autorizzate non comporta solo una multa per eccesso di velocità. Infatti le conseguenze sono ben più serie. Le competizioni su strade e aree pubbliche senza l’autorizzazione delle autorità sono considerate illecite. Le gare clandestine, sia che comprendano eventi di velocità che di abilità, non solo infrangono i limiti di velocità previsti dal Codice della Strada, ma violano anche il divieto specifico di gareggiare su strade pubbliche, come stabilito dall’articolo 9 bis del Codice della Strada, che punisce infatti i partecipanti alle gare con la reclusione sei mesi a un anno e multe che variano da 5 a 20mila euro; organizzatori e promotori sono puniti ai sensi dell’articolo 9 bis con la reclusione da uno a tre anni. In aggiunta alle pene detentive e pecuniarie, le sanzioni per le gare di velocità comportano anche la sospensione e, in casi di condanna, la revoca della patente di guida".

Alessandro Mazzanti