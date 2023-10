"Fate attenzione a non creare dei mostri"

"Le due ragazze appena arrivate a scuola hanno raccontato tutto al personale che accoglie i ragazzi all’ingresso. La vicepreside ha quindi chiamato i genitori delle due ragazzine che hanno sporto denuncia. Come scuola abbiamo quindi deciso di avvisare i coordinatori di classe affinché informassero i ragazzi sui comportamenti prudenti da adottare in certi frangenti. Le informazioni si sono poi diffuse sulle chat dei genitori". Sono le parole di Lorella Camporesi, presidente dell’istituto secondario di primo grado ’Bertola’ di Rimini, che interviene così sui presunti tentativi di adescamento che avrebbero coinvolto due bambine di 12 anni che si stavano recando a scuola a piedi. "Non dobbiamo esasperare gli animi – ha aggiunto la preside – non sottovalutare i pericoli, ma nemmeno creare mostri". La dirigente scolastica invita dunque a non generare pericolosi allarmismi, dopo che la notizia riguardante le denunce a carico del presunto adescatore presentate dai genitori delle ragazzine ha fatto rapidamente il giro delle chat di WhatsApp, generando in maniera comprensibile preoccupazione e paura. Alle segnalazioni inerenti gli episodi avvenuti venerdì scorso nella zona di via Acquario se ne sarebbero aggiunte delle altre ore successive, tutte riferite sempre alla stessa persona, un uomo apparentemente sui trent’anni indicato da qualcuno come colui che avrebbe tentato di convincere le piccole a salire a bordo della propria auto per scattare loro delle foto. Le indagini della polizia di Stato proseguono nel massimo riserbo, vista anche l’estrema delicatezza del tema. Gli agenti della questura che si stanno occupando del caso stanno vagliando attentamente anche le segnalazioni di altri presunti episodi che in questo caso si sarebbero verificati nei pressi di un centro sporitivo situato non lontano dalla scuola media Bertola, che ha sede in viale Euterpe.