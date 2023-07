"Fateci giocare ad armi pari con i Paesi dell’Unione europea"

Negoziato per l’accordo di associazione all’Unione Europea, l’introduzione dell’Iva, gli aumenti energetici e le regole del mercato del lavoro. Di tutto questo hanno parlato gli Industriali del Titano nell’assemblea generale che si è tenuta nei giorni scorsi. Che è stata aperta dalla consueta analisi dell’Osservatorio Anis sui bilanci delle aziende associate, presentata da Simone Selva. "Il 2021 – riferiscono dall’Anis – è stato un anno diespansione per l’economia sammarinese, con una importante crescita dei fatturati e dei livelli occupazionali, probabilmente replicata anche nel 2022, ma con marginalità minori, in base alle simulazioni effettuate. Di tutt’altro tono, invece, l’indagine sul 2023, che ha messo in luce un clima di generale incertezza e il timore di un rallentamento dei consumi che, in parte, si sta già verificando. Una preoccupazione che si somma a quella generata dalla recente crisi politica". Proprio per questo, ha ribadito la presidente degli Industriali di San Marino, Neni Rossini, "serve dare alle imprese maggiore competitività, da una maggiore integrazione al mercato unico europeo con il negoziato in corso da concludersi entro l’anno, all’introduzione dell’Iva che è fondamentale per agevolare l’interscambio, ad un piano strategico per l’energia che ci porti fuori dal monopolio a livello tariffario e verso una maggiore autonomia con impianti moderni di produzione, a partire dalla cogenerazione. Ma soprattutto, la politica deve darci la possibilità di operare sui mercati almeno con le stesse armi degli altri Paesi e non, come si sta prospettando con la riforma del mercato del lavoro, con norme più rigide e peggiorative". Sul confronto in atto con il governo e le parti sociali, è intervenuto quindi il segretario generale di Anis, William Vagnini, che ha ribadito la posizione dell’associazione sui tre istituti in discussione "che devono essere totalmente allineati con quelli vigenti in Italia e in molti Paesi europei". In occassione dell’assemblea Anis ha ospitato nella propria sede anche i partiti politici e i sindacati per un confronto approfondito sulle analisi dell’Osservatorio. "I dati confermano di fatto ciò che ormai tutti sanno – spiegano – e cioè che l’economia reale è il pilastro su cui si regge San Marino e che le nostre imprese continuano a crescere in maniera sana, investendo oculatamente le proprie risorse e generando nuovi posti di lavoro e introiti per lo Stato. Sappiamo tutti quante e quali difficoltà le imprese devono affrontare nel contesto internazionale, sarebbe auspicabile che almeno dall’interno non venissero creati ulteriori ostacoli e freni allo sviluppo".