Fatte le analisi al mare "È pulito e bellissimo"

"Anche i risultati delle analisi periodiche disposte da Arpae confermano che il mare di Rimini è pulito, sicuro, bellissimo. Che la stagione inizi". Il sindaco Jamil Sadegholvaad lancia l’estate via social dopo l’ufficialità dei risultati delle analisi effettuate martedì. Acque pulite per la Riviera riminese, un’ulteriore conferma dopo quella arrivata dalle analisi private che in precedenza avevano fatto eseguire i bagnini. L’esito dei prelievi non era scontato dopo l’alluvione che ha portato decine di fiumi a scaricare in mare enormi quantità di acque dolci e quanto trovato nel proprio corso. Tant’è che dei 98 punti di prelievo lungo l’intera costa regionale, sono ben 19 quelli in cui sono stati trovati valori superiori al consentito di escherichia coli o enterococchi. Tutti e 19 i punti si trovano in provincia di Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara. Nessun esame oltre i limiti per la provincia riminese. Per Marina di Ravenna, Cervia, Milano Marittima, Savignano a Mare, Maria Romea e tutte le altre acque non idonee, Arpae giàieri ha rifatto le analisi, ma fin d’ora spiega che il fenomeno rientrerà in poco tempo. Intanto la Riviera riminese incassa il via libera alla vigilia del ponte del 2 giugno, sperando che la qualità delle acque ossa dare impulso alle prenotazioni che al momento stanno preoccupando albergatori e bagnini. Le spiagge sono pronte e attrezzate, ora servono i turisti. I bagnini non sanno più cosa inventarsi per mostrare che va tutto bene, e dopo essersi fatte le analisi pagando di tasca propria i laboraatori, c’è chi usa i canali social con hastag in tedesco sperando che oltre confine arrivi il messaggio. "I risultati delle analisi – dice l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - mi pare che certifichino lo stato di buona salute del nostro mare, con alcune criticità in alcuni tratti limitati. Purtroppo, sono le conseguenze dell’alluvione. Ma, ripeto, il quadro della situazione del nostro mare è positivo, e confidiamo che il rientro nei parametri di quei tratti di mare sia questione di poco. La Riviera è pronta ad accogliere gli ospiti nel migliore dei modi". Soddisfatta la sindaca di Riccione, Daniela Angelini: "La balneazione è totalmente sicura e la stagione balneare può finalmente cominciare. Ci attende un grande weekend che sarà una prova tecnica di estate. Con Visit Romagna e Apt dobbiamo far capire all’Italia e al mondo che la Riviera è pronta ad accogliere i turisti". Tirato il sospiro di sollievo, Sadegholvaad gioca d’attacco. "Non serve aggiungere molto altro se non che, oltre a queste qualità, il nostro mare è anche il più controllato e monitorato. Trasparente non solo come limpidezza dell’acqua, ma anche come condivisione al pubblico di controlli e analisi svolti dagli organismi tecnici preposti. Ci sono molte altre località concorrenti che possono dire lo stesso?".

Andrea Oliva