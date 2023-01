Fattori: "Polemiche ingiustificate contro Fileni Il nuovo allevamento a Maiolo sarà solo biologico"

"L’allevamento che nascerà a Maiolo non sarà convenzionale, ma biologico. I capannoni, adibiti all’allevamento, saranno molto ridotti rispetto a quelli che c’erano in passato e la produzione sarà un quarto di quella prevista decenni fa, proprio per via del biologico". Il sindaco di Maiolo, Marcello Fattori, interviene dopo l’inchiesta Report su Rai Tre, che critica gli allevamenti intensivi dell’impresa Fileni a Jesi. La stessa azienda che sta lavorando per aprire una nuova attività a Cavallara di Maiolo. "Sono il primo a fare biologico e a tenere alla Valmarecchia, non sono certo il tipo che vuole deturpare la nostra valle – continua il primo cittadino – e voglio tranquillizzare tutti i residenti. Se il biologico non verrà fatto bene, sarò il primo a denunciare. La Regione ha rilasciato l’autorizzazione per procedere con il progetto, i lavori sono in corso. Si tratta di capannoni adibiti agli allevamenti che erano rimasti, dopo il nevone, in condizioni intollerabili. Si trattava di ecomostri e andavano riqualificati. Il Comune può vigilare soltanto sull’aspetto urbanistico, su quello sanitario dovranno essere gli enti preposti a farlo". Secondo Fattori, il paragone con l’allevamento marchigiano, non è possibile: "Quello è un capannone industriale riadattato ad allevamento, i nostri spazi sono nati per l’allevamento. L’impatto sarà ridotto e vorremmo che faccia da scuola, con progetti didattici. Anche la Soprintendenza ha valutato il progetto e ha detto che migliorerà quell’area. Non abbiamo nulla da temere".

r.c.