Fattori rinuncia al poker: "Non farò più il sindaco"

"Non penso proprio di ricandidarmi a sindaco, anche se verrà approvata la legge sulla riforma del limite dei mandati". Va diretto al punto, Marcello Fattori, sindaco uscente di Maiolo. Se passerà la legge che elimina il vincolo dei 3 mandati nei comuni con meno di 5mila abitanti, Fattori potenzialmente potrebbe ricandidarsi ‘a vita’. Ma lui non ha dubbi: "Non lo farò". Poche parole e nessun commento in più. Su questa decisione pesa il caso del maxi allevamento di polli della Fileni che ha scatenato tante polemiche, anche se Fattori non lo dice. A domanda diretta non risponde. Se da una parte il paese ha ottenuto il premio da Legambiente per essere, tra i comuni con meno di 5mila, il secondo in regione ad aver prodotto la minor quantità di rifiuti, dall’altra le proteste contro l’allevamento di Fileni hanno creato divisioni e tensioni nel paese. È nato anche il comitato locale ’Per la Valmarecchia’, contro l’allevamento sono state coinvolte anche associazioni animaliste e ambientaliste.

Fattori è alla guida di Maiolo da tre mandati: ha iniziato a fare il primo cittadino nel 2009 e da allora ha sempre ottenuto la riconferma. Ma che passi la legge o meno, non tenterà il poker. Ora a Maiolo dovranno trovare un altro candidato sindaco. E forse anche un nuovo gruppo politico di amministratori, visto che né gli assessori Vanda e Stefano Pula né i consiglieri si sono esposti ufficialmente. Tutto tace. Vale la pena ricordare che nel 2019 Fattori fu l’unico candidato sindaco a Maiolo: non aveva rivali.