Fattorino stalker perseguita cliente dopo una consegna

Sarebbe stato folgorato da quella cliente a cui nel mese di maggio in qualità di fattorino per un’attività che prepara kebab aveva fatto una consegna a casa. Al punto da non riuscire più a togliersela dalla testa, scrivendole già da poco dopo la consegna diversi messaggi su whatsapp. Dalle parole ai fatti, il fattorino, un afghano di 28 anni, avrebbe quindi incrociato qualche giorno dopo quella ragazza di cui si era invaghito per strada. "Vieni qui, ti amo sono fissato con te", si sarebbe dichiarato. Non solo, perché a seguito dei rifiuti della giovane vittima delle morbose attenzioni del 28enne, l’indagato per atti persecutori si sarebbe anche spinto a tempestare la donna di chiamate e minacciarla con frasi come: "Rispondimi sennò ti faccio male" e "ti rubo e ti ammazzo". Una serie di attenzioni morbose e distorte che hanno portato la vittima a denunciare il tutto alla Questura, con l’indagine a carico del 28enne condotta dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi che infine ha portato all’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati, oltre al mantenimento di una distanza di almeno 300 metri dalla vittima. Questo quando disposto e applicato nei giorni scorsi a seguito dell’ordinanza emessa dal gip Vinicio Cantarini.