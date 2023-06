Favole all’ex Delfinario Si naviga fuori dal degrado

Dopo i lavori con ruspe e ramazze a maggio, l’ex Delfinario espone un banner colorato firmato da Alessia Barilari. Una favola ecologica che racconta attraverso un storia a fumetti l’impegno di Fondazione Cetacea nella salvaguardia degli ecosistemi marini e degli animali che li abitano. "Continua il percorso per dare una nuova vita all’ex Delfinario che cambierà le sue vesti per diventare polo educativo e di ricerca sui temi legati alla cultura del mare e, in parallelo, ospedale delle tartarughe marine - è il commento dell’assessore Anna Montini -. Oltre ai cittadini e ai turisti confido che anche le attività economiche possano essere soddisfatte del lavoro che si sta facendo. Per questo voglio ringraziare i concessionari, le aziende e i tanti volontari che li supportano per questo grande lavoro di squadra che stanno portando avanti. Una sinergia pubblico-privato che vede al centro la cura di un luogo storico di questa città, da cui passerà la promozione dell’educazione della sostenibilità ambientale e la conoscenza delle attività legate al mare". "In estate faremo vari tipi di attività – spiega Sauro Pari, presidente Fondazione Cetacea, che con il presidente del Club Nautico Gianfranco Santolini gestirà la struttura –. La prima con percorsi serali sulla battigia, guidati da un biologo marino, per far vedere ai bambini quel che c’è sulla battigia di sera, per il raffreddamento dell’acqua al largo e il riscaldamento a riva. Vogliamo riproporre la viabilità della spiaggia di sera per bimbi e famiglie, oggi troppo spesso ostaggio di spacciatori. Poi corsi di educazione ambientale di giorno tra ex Delfinario al mattino e minigolf antistante, in accordo con i gestori, al pomeriggio. Cerchiamo di fare quanto possibile, in attesa di poter entrare all’interno al termine dei lavori di ripristino e sistemazione".