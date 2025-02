Favoriva immigrazione clandestina. Nei guai il titolare di un hotel

Blitz della polizia locale di Rimini in un hotel di viale Regina Margherita: scatta la denuncia per il titolare che avrebbe ospitato diverse persone ’dimenticandosi’ però di registrarle come previsto dalla legge. L’operazione, condotta dalle squadre amministrative e giudiziarie, è scaturita a seguito di alcune segnalazioni e che avevano suscitato sospetti su comportamenti illeciti all’interno della struttura. Gli agenti, in borghese, si sono recati sul posto per eseguire un controllo, durante il quale sono emersi diversi irregolarità.

Nel corso delle ispezioni, sono stati rinvenuti tre ospiti non regolarmente registrati, come previsto dalla normativa vigente. Tra questi, due persone risultavano senza permesso di soggiorno, mentre una minorenne è stata riaffidata ai genitori dopo i dovuti accertamenti. Oltre alle problematiche legate all’immigrazione, gli agenti hanno trovato delle tracce che suggerivano l’uso di sostanze stupefacenti all’interno della struttura. In alcune aree comuni dell’hotel sono state rinvenute 11 dosi di hashish e cocaina, nonché un bilancino di precisione, tutti sequestrati a carico di ignoti. Questi elementi hanno portato a ipotizzare che la struttura fosse utilizzata come punto di riferimento per attività legate allo spaccio e al consumo di droghe.

A quel punto gli agenti, una volta ultimato il sopralluogo, hanno fatto scattare una denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carico del titolare dell’hotel. A queste violazioni si aggiungono quelle emerse durante l’ispezione da parte della polizia amministrativa, tra cui il mancato obbligo di registrazione degli alloggiati e l’inosservanza di precedenti provvedimenti emanati dall’ufficio Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive). Inoltre, è stato riscontrato che il delegato Tulps non era presente sul posto durante i controlli.