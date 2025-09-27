FdI ’affonda’ gli attivisti di Flotilla: "Sono marinaretti in barca a vela. Vogliono notorietà e candidature"

"Segnatevi i nomi dei vari militanti, attivisti e politici ormai decotti o a fine mandato impegnati a veleggiare verso Gaza scortati dalla nostra marina militare. Ve li ritroverete tutti, tra due anni, nelle liste elettorali dei partiti della sinistra". La nuova stoccata contro Marco Croatti, senatore riminese del M5s, e gli altri imbarcati con la Global Sumud Flotilla verso Gaza, arriva dal consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina. Mentre il governo e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella continuano a chiedere agli attivisti della Flotilla di fermarsi a Cipro e lì consegnare gli aiuti per la popolazione di Gaza, infuria lo scontro politico nel Riminese. Alle polemiche di questi giorni si è aggiunta ieri quella di Spina: "Desidero ricordare ai sostenitori degli egocentrici marinaretti in barca a vela in giro per il Mediterraneo, ora scortati a spese dei contribuenti da fregate militari e renitenti alla proposta di fermarsi a Cipro, che il governo italiano è stato il primo in Occidente a inviare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dal novembre 2024. E lo sta ancora facendo". Per Spina "da una parte c’è chi concretamente lavora per alleviare le sofferenze di un popolo martoriato, dall’altra chi specula sulla guerra e sui bambini morti solo per visibilità personale e tornaconto politico". Parole durissime, che hanno suscitato parecchie reazioni.

Ieri Croatti sui social ha pubblicato il video dei raid con i droni contro la Morgana (è la barca su cui sta navigando) e ha di nuovo attaccato la premier: "La notte del 23 settembre non ci trovavamo in un teatro di guerra come affermato da Meloni, bensì mentre la Flotilla era ancora nelle acque dell’Unione Europea. Forse alcuni non percepiscono appieno la gravità dell’accaduto". Intanto oggi in piazza Cavour (dalle 18,30) si terrà un nuovo presidio del sindacato Usb per Gaza e per sostenere la missione umanitaria della Flotilla.

Manuel Spadazzi