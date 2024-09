FdI all’attacco con Spinelli e Colombo. Gnassi: "Inaccettabile"

"Il governo ha assegnato alla Regione 128 milioni di euro per mettere in sicurezza gli alvei ed i fiumi e di questi sono stati spesi solo 49 milioni". Mentre la Romagna torna sott’acqua, arrivano le bordate da Fratelli d’Italia su come è stato gestito il dopo alluvione di sedici mesi fa. "Nonostante il governo abbia stanziato 128 milioni per la manutenzione e la messa in sicurezza di alvei e fiumi, ci ritroviamo nella stessa situazione di qualche mese fa dove i fiumi esondano e mettono a rischio vite e sacrifici dei cittadini", dice la senatrice Domenica Spinelli. "Fratelli d’Italia presenterà in ogni procura un esposto penale e in Corte dei Conti esposti affinché siano accertate le responsabilità della regione", le fa eco la deputata Beatriz Colombo (foto a destra). Secca la replica del deputato del Pd, Andrea Gnassi. "Un comportamento inaudito e inaccettabile da parte di Fratelli d’Italia. Mentre l’intero tessuto economico e sociale, le forze dell’ordine, i sindaci, le amministrazioni locali stanno presidiando l’emergenza e le criticità in corso, Fdi specula senza dignità per la campagna elettorale per la Regione, attaccando il sindaco di Ravenna. E’ la stessa Fdi al governo che ha negato i danni della precedente alluvione e che non ha ancora dato le risorse necessarie. Hanno imbrigliato, con procedure e norme, persino il Commissario Figliuolo e la sua struttura".