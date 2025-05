FdI: "Centro blindato?. Lavori in ritardo, le spaccate continuano"

In attesa del completamento dei lavori per blindare il centro, le spaccate continuano, attacca Fratelli d’Italia con il coordinatore Stefano Paolini. "È di pochi giorni fa l’ennesima spaccata in danno di un’attività di via Corridoni (la boutique Gaudenzi, ndr). I rimedi annunciati e garantiti stentano a decollare e così ci ritroviamo con i pilomat anti accesso di via Virgilio non ancora pronti, inesistenti in viale Ceccarini, telecamere nemmeno installate". Per Paolini il progetto tanto atteso va a rilento e il problema sicurezza è più che mai all’ordine del giorno. Ma non è l’unica questione sollevata dal coordinatore di FdI.

"La segnaletica stradale: quella a terra è divenuta invisibile, scolorita o del tutto cancellata. La zona di piazzale Ceccarini in pieno centro è un far west di auto parcheggiate in ogni dove a causa di chiusure mai effettuate e di gravi dimenticanze. Il discorso vale sia per la segnaletica orizzontale che per quella verticale. Non oso mettermi nei panni di un turista che arriva in macchina e che si trova davanti una selva di cartelli stradali (vedi viale Dante) e una confusione sugli stalli a pagamento da raccapriccio: ogni zona ha un costo ed orari differenti dalle altre. Le strisce pedonali – continua Paolini – sembrano disegnate con la farina, pochi giorni dopo le verniciature spariscono agli occhi di tutti per non parlare poi degli stalli adibiti ai disabili spesso fuori norma solo con una striscia gialla opaca e senza segnale stradale interno. Solo le strisce blu, chissà perché, sono state realizzate con una vernice che resiste al tempo".