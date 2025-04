Fd’I, Claudia Montanari al timone

Si è tenuto il primo congresso comunale di Fratelli d’Italia a San Giovanni in Marignano per l’elezione del coordinatore politico comunale. All’unanimità nel ruolo di coordinatrice comunale è stata nominata l’avvocato Claudia Montanari, vicesindaco dal 2004 al 2014, per il centrosinistra, a fianco del sindaco Domenico Bianchi, poi tornata in politica nel 2024 e da alcuni mesi consigliere di minoranza in quota Fdl all’interno dell’attuale consiglio comunale.

"Sono estremamente soddisfatta ed onorata per l’individuazione della mia persona in questo ruolo, per la prima volta a San Giovanni in Marignano – spiega Montanari – Svolgerò il mio ruolo da "pasionaria" e con grande entusiasmo che chi mi conosce sa metto senza remore in tutto ciò in cui mi impegno. Mi concentrerò col mio gruppo nell’individuare e tentare di risolvere concretamente alcune delle problematiche territoriali sentite realmente dalla gente, trascurate dai macchinosi sistemi del Pd".