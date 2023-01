FdI: "Concessioni rinnovate senza scadenza" Ma per Gnassi (Pd) "è una presa in giro"

Cancellare il termine del 31 dicembre 2023 per le concessioni balneari. A chiederlo è Fratelli d’Italia con un emendamento al decreto Milleproroghe. Ma per i parlamentari del Pd Andrea Gnassi e Piero De Luca si tratterebbe "di una presa in giro. Con l’annuncio dell’emendamento di FdI al Milleproroghe sulle concessioni degli stabilimenti balneari prosegue il ridicolo e preoccupante balletto di maggioranza e governo su questo tema". FdI chiede di fatto di eliminare il termine del 31 dicembre 2023, estendendo l’efficacia delle concessioni balneari fino a quando non verrà varata la riforma del settore. Dunque un rinvio a data da destinarsi, che per Gnassi suona come l’ennesimo specchietto per le allodole.

"Prima di tutto – incalza ancora Gnassi – vogliamo sapere se il contenuto delll’emendamento corrisponde alla linea del governo. Chiediamo che lo stesso ministro venga immediatamente in audizione alla Camera in commissione attività produttive a riferire. Sarebbe assurdo continuare con l’ennesima proroga, che lascerebbe nell’incertezza Comuni e operatori del settore che si troverebbero ancora nell’impossibilità di programmare investimenti, lavori di riqualificazione e certezza sul lavoro". Infine: "La proposta di rinvio è inapplicabile, governo e maggioranza lo sanno bene, perché c’è una sentenza chiara del Consiglio di Stato".