FdI contro Taini "Ha solo creato ansia e paura"

"Non era di competenza del vice sindaco diffondere quelle informazioni acquisite in Prefettura e destinarle a una chat poi sfuggita al controllo e inoltrata a macchia di leopardo in tutto il territorio nazionale. Tutti abbiamo potuto constatare il risultato di ansia e tensione che questo vocale ha creato nei confronti delle fasce più deboli e fragili della cittadinanza". Il consigliere di Fratelli d’Italia di Montefiore Conca, Simone Mazzi, bacchetta Francesco Taini, assessore e vice sindaco di Montefiore, autore del messaggio audio sull’emergenza meteo in Emilia-Romagna, diventato un caso nazionale. " Un messaggio che ci ha riportato alla memoria quei vocali, più o meno reali, che abbiamo ascoltato durante la pandemia da covid-19 – osserva Mazzi – Da gennaio, inqualità di consigliere comunale, cerco di far comprendere all’attuale amministrazione comunale di impegnare più fondi per la prevenzione e la mitigazione di questi fenomeni, dispiace che le mie richieste".