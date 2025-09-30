FdI e Lega: "La maggioranza strumentalizza. Gemellaggio con Palestina e anche Israele"

La Global Sumud Flotilla non si ferma. Sono a meno di 300 miglia da Gaza le barche della missione umanitaria. Tra gli attivisti a bordo i riminesi Marco Croatti, senatore del M5s, e la giornalista Michela Monte. "Raggiungeremo Gaza giovedì – dicono dalla Flotilla – Ma già da domani saremo nella zona di intercettazione". E "sabato notte – racconta Croatti – siamo stati circondati da navi e droni, ci sono state 2 nuove interferenze nelle comunicazioni via radio. Di notte non si dorme, abbiamo paura ma andiamo avanti".

Intanto stasera, al consiglio comunale di Rimini, sarà discusso l’ordine del giorno della maggioranza che chiede al governo di riconoscere lo Stato di Palestina e al Comune di gemellarsi in futuro con una città palestinese. La minoranza si prepara alle barricate. "Voteremo ’no’ – dice Carlo Rufo Spina di FdI – Prima di tutto perché non c’è stata condivisione: questo è il maldestro tentativo di fare becera opposizione al governo italiano che, dal 2024, è il primo paese al mondo per gli aiuti umanitari a Gaza". Per Spina poi "il documento della maggioranza è infarcito di ignoranza storica e del peggiore antisemitismo ideologico: vergognosa e oltraggiosa l’equiparazione di Israele alla Russia".

Inoltre "se i gruppi di sinistra di Rimini sono favorevoli a un futuro a due Stati nella reciproca pace e sicurezza, perché Rimini si dovrebbe gemellare solo con una città palestinese? Noi proponiamo di gemellare Rimini con Betlemme e Nazareth". Non fa sconti pure il capogruppo della Lega, Matteo Zoccarato: "L’ordine del giorno della maggioranza è parziale, ricco di falsità e omissioni storiche. è la classica operazione volta a lisciare il pelo ai sostenitori di Hamas, approfittando dell’occasione per attaccare il governo italiano, che invece si sta muovendo in modo intelligente, e distogliere l’attenzione dai problemi riminesi. Ogni tentativo di strumentalizzare la guerra in Palestina avrà, sempre, il nostro totale sdegno".