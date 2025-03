FdI lancia l’allarme spaccio: "Serve una task force dei vigili"

"Emergenza spaccio a Riccione". A lanciare l’allarme è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Stefano Paolini, che presenta anche una sommaria mappa delle zone in cui si ritroverebbero gli spacciatori. "Siamo molto preoccupati per i diversi episodi di spaccio di stupefacenti che si stanno registrando ultimamente in città – premette il coordinatore di FdI -. La situazione è già critica quindi servono interventi urgenti. La sicurezza dei cittadini deve avere la priorità assoluta. Servono vere e proprie politiche di sicurezza ed interventi mirati che possono garantire la vivibilità sul piano dei fenomeni di criminalità". Fratelli d’Italia "invita la giunta Angelini a prendere al più presto alcune misure necessarie". La prima è la "creazione di una task force della polizia locale riccionese che FdI vuole operativa 24 ore la giorno". Inoltre "servono controlli massicci nelle zone sensibili della città". Assieme alle attività di controllo sul territorio nelle zone segnalate di volta in volta, vi sono già oggi situazioni per le quali Paolini chiede una presenza costante. "Servono appostamenti fissi nelle zone delle ex colonie, nell’area del Marano, e anche in piazzale Roma, alla stazione ferroviaria e alle fermate del Metromare". La polizia locale, anche in inverno ha proseguito con l’attività anti spaccio con controlli mirati alle fermate del Metromare, sugli stessi autobus, alla stazione e nelle zone nevralgiche della città. Ma Fdi chiede una vera task force sempre attiva. "Chiediamo anche una maggior collaborazione con le altre forze di polizia per il controllo del territorio. E l’istallazione di nuove telecamere di sorveglianza collegate con le sale operative oltre al potenziamento della pubblica illuminazione. La stagione è alle porte e non dobbiamo trovarci impreparati".

a.ol.