FdI: "Ridateci l’automedica a Rimini sud"

"Va riattivata al più presto l’automedica nella zona sud. Ci sono carenze preoccupanti tra Riccione e San Giovanni in Marignano". Nicola Marcello, consigliere regionale di FdI, prosegue la battaglia per dotare il servizio nella zona sud di un mezzo in più, come in passato. Marcello ha presentato un’interrogazione in Regione, ma la risposta ricevuta dall’assessore regionale alla sanità, Massimo Fabi, non è andata nella direzione auspicata. "Ha fatto molto discutere – ricorda Marcello – quanto accaduto a fine 2022, quando una delle automediche attive nella provincia di Rimini è stata soppressa. Una decisione presa per mancanza di personale medico disponibile. Negli ultimi mesi sono state soppresse 4 ambulanze con personale sanitario di Ausl Romagna, una per provincia, compresa una nel territorio riminese. Al loro posto sono stati inseriti mezzi con soli soccorritori, cioè senza infermiere a bordo". Come se non bastasse, "a giugno è partito un progetto sperimentale che prevede l’impiego di ambulanze semplificate, cioè senza l’infermiere, per gestire i cosiddetti codici verdi. Questo senza tenere conto che anche un codice verde può trasformarsi in un codice giallo o rosso". Per il consigliere si è davanti a una urgenza. Mentre per l’assessore Fabi, "l’organizzazione a Rimini è in grado di assistere capillarmente il territorio. Siamo, comunque, chiamati a fare fronte alla carenza di personale dell’emergenza e urgenza, ambito in cui serve investire di più. Non sono previste variazioni nella provincia di Rimini, dato che l’offerta è più rilevante rispetto a quanto richiesto dalla normativa nazionale".