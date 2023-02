Febbraio ‘caldo’ al cinema Astra

Film di qualità per grandi e bambini nel mese di febbraio al Cinema Teatro Astra di Bellaria. Domenica alle 17 Strage World – Un mondo misterioso di Dan Hall, pellicola d’animazione della scuderia Disney uscito a novembre. Trama avventurosa con al centro una famiglia di esploratori che porta gli spettatori nella lontana terra di Avalonia. Per il ciclo di Cineforum appuntamento fisso settimanale: martedì sul grande schermo l’acclamato Le otto montagne dei registi Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Domenica 12 la commedia romantica con l’accoppiata George Clooney e Julia Robert Ticket to Paradise, di Ol Parker. Martedì 14 Whitney – Una voce diventata leggenda di Todd Field.