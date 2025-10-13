Fece da basista alla banda. Pena ridotta in appello

Pena ridotta di un anno e 9 mesi. È questo l’esito dell’udienza in Corte d’Appello nei confronti di una 49enne di Cattolica, difesa dall’avvocato Piero Ippoliti Martini, finita a processo poiché ritenuta essere la basista di una banda di tre persone specializzata nei furti di orologi di lusso in riviera. La donna, che era stata condannata in primo grado a 5 anni e 9 mesi, ha così visto la propria pena ridursi a 4 anni, in attesa di motivazioni, dopo cui la difesa valuterà il ricorso in Cassazione, "dal momento che riteniamo ci siano anche gli spazi assolutori", ha chiarito l’avvocato Ippoliti Martini.

La 49enne si trovava imputata per concorso in rapina per essere stata appunto nel 2019, secondo le accuse, la ’basista’ di una ’banda dei Rolex’ attiva prevalentemente a Riccione e protagonista di diversi colpi in cui tre uomini di 24, 30 e 40 anni si erano impossessati di orologi di lusso sottratti ai turisti. Da un Daytona da 10mila euro fino a un Patek Philippe da 25mila euro e un altro Daytona Oyster Flex da oltre 25mila euro, sono stati numerosi i "bomboloni saporiti" (come venivano indicati dalla donna ai complici gli orologi di lusso) che la banda avrebbe rapinato secondo quanto ricostruito dal nucleo operativo dei carabinieri di Riccione, coordinato dal pm Davide Ercolani. Una serie di colpi che, però, stando alle indagini i tre complici della donna, tutti originari di Napoli, non avrebbero potuto portare a termine senza l’aiuto dietro compenso della 49enne cattolichina, individuata dai militari quale basista della banda e colei che forniva ai tre rapinatori una casa sicura – sempre a Cattolica – dove rifugiarsi tra un colpo e l’altro, nonché uno scooter modello Honda 125 con cui svignarsela in fretta dopo le rapine degli orologi di lusso. Accuse per cui in primo grado era già arrivata una condanna che è stata ora parzialmente rivista al termine del secondo grado del processo nei confronti della donna.

f.z.