Fede e sport fanno da traino al ponte

Il 60 per cento delle camere d’albergo è già stato prenotato in vista del ponte dell’Immacolata. ll dato lo offre il Comune di Rimini, ed è leggermente migliore di quanto accadeva un anno fa, quando l’Immacolata cadeva di venerdì e si poteva contare su un vero e proprio ponte di più notti. Quest’anno accadrà tutto di domenica, ma questo non sta fermando le prenotazioni. Ci sono importanti iniziative tra la Fiera e il palazzo dei congressi che stanno spingendo le prenotazioni. Si tratta dell’evento di Comunione e Liberazione, la 48ma Conferenza nazionale degli animatori di rinnovamento nello Spirito e la Winter Edition di Ginnastica in festa con quattro giorni di gare, esibizioni e attività per tutti, che si svolge dal 5 all’8 dicembre alla Fiera. Quanto basta ad accendere la voglia di Natale anche in Riviera. A ieri era alto il numero di richieste soprattutto per i 3 stelle nel periodo che va da giovedì a domenica. Le prenotazioni per i quattro stelle si stanno concentrando soprattutto per la serata di sabato e sono in aumento.

Ai visitatori non mancheranno le occasioni per divertirsi o trascorrere giornate in una città illuminata per le feste. Confermati i tanti tour e le occasioni per conoscere Rimini ed entrare nel clima natalizio fra presepi di sabbia, villaggi del Natale, pista di ghiaccio e il centro storico. Tante occasioni anche per i riminesi, dall’Amarcort festival al palazzo del Fulgor e in Cineteca da oggi a domenica, fino ai momenti più goliardici quali la camminata e cicloturistica Babbo Natale 2024 dnella giornata di domenica con partenza a Vergiano, al Parco degli artisti, per correre e pedalare insieme.