Fedeltà di ferro per la turista

Fedeltà da record per Virginia Laura Fantini di Milano che per 70 anni consecutivi ha scelto Rimini come meta delle vacanze. Per premiare questa testimonianza di fedeltà, il sindaco ha e consegnato alla signora un riconoscimento.

Una fedeltà da nozze di ferro per la Fantini, che già da bambina veniva in vacanza a Torre Pedrera, soggiornando in una casa privata poi all’hotel Donatella. Da ormai 4 anni è ospite dell’hotel Gaia di Torre Pedrera, la località di Rimini dove ormai è di casa e dove ogni anno ritorna nel mese di agosto per un periodo di circa tre settimane.