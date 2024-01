Federchicca, blogger di viaggio: "Per Rimini sogno una Notte Verde"

Dal 2008, quando ha iniziato con il suo primo blog www.viaggi-lowcost.info Federica Piersimoni alias Federchicca, mamma blogger numero 1 tra gli influencer riminesi nella classifica de Le Guide Noir, ha visitato 53 Paesi.

Ultimo viaggio?

"Sono appena tornata da Dubai e Abu Dhabi, due Paesi molto diversi l’uno dall’altro ma molto affascinanti"

Paesi preferiti?

"Sono nel nord Europa, ogni anno torno in Finlandia, o in Danimarca".

Domanda inevitabile: il ’caso Ferragni’ pesa sulla attività tua e dei tuoi colleghi?

"Non credo ci saranno ripercussioni negative sulla rete degli influencer. Chiara Ferragni è nota come influencer, ma è una grande azienda".

E’ complicato conciliare la mamma coi viaggi da blogger?

"No, affatto. I miei viaggi sono molo cambiati, ma ormai non riuscirei più a viaggiare in modo diverso. Mio figlio ha 7 anni, ha preso 82 voli aerei, provando 15 compagnie aeree diverse. Ho iniziato a contare i suoi voli, perché non sono mai riuscita a contare i miei. Spiegare il mio lavoro a mio figlio è molto più facile che spiegarlo ai miei genitori. Per i ragazzi e i bambini di oggi, la comunicazione e i social sono molto più semplici. Viaggiare con un bambino, come dico nel mio libro, Una mamma Travel Blogger, è come stare a casa le dinamiche sono le stesse, ma a parità di condizioni lo preferisco perché di norma io sono già felice".

Di cosa ti stai occupando attualmente?

"Di tantissime cose, come sempre, il mio lavoro è molto dinamico e non è mai uguale. Mi occupo di contenuti online per il mio canale Instagram, lavorando con tante realtà locali ma anche nazionali. Mi occupo dei miei blog, www.federicapiersimoni.it e www.viaggi-lowcost.info che è un magazine e un giornale registrato al Tribunale di Rimini".

Scusa la battuta: fai cose offline?

"Certo. Quest’anno sarò ancora più presente sul territorio riminese con tanti eventi per chi lo abita. Il progetto sta prendendo forma proprio in questo primo mese dell’anno, si chiama Riviera Date, una serie di appuntamenti per scoprire Rimini in modo diverso e non convenzionale. Un appuntamento al Museo con una degustazione di birra locale ad esempio, oppure un momento di shopping a porte chiuse con una consulente di immagine e di armocromia o ancora una cena etnica e un corso di calligrafia giapponese".

Sei media consultant per strutture turistiche: cosa offri?

"Sono per quanto riguarda i progetti di Influencer Marketing. Aiuto gli hotel e le strutture turistiche a trovare i content creator e gli influencer giusti a cui affidare la propria comunicazione online. Un lavoro questo che mi gratifica moltissimo perché amo insegnare. Sono docente di Influencer Marketing in corsi come gli Ifts e gli Its. I ragazzi sono affamati di questi corsi e di queste informazioni, il pane quotidiano del nostro futuro".

Su cosa punteresti per ’vendere’ il prodotto Rimini?

"In ogni parte del mondo che ho visto, ogni volta che dicevo ’vengo dall’Italia, da Rimini’, le persone sorridevano. Rimini è conosciuta ovunque ed è il luogo dove in tantissimo tornano e in tanti vorrebbero vivere. Personalmente negli ultimi anni ho conosciuto decine di coppie che si sono trasferite da Milano o da altre città d’Italia a Rimini e altrettante che aspettano il ’momento giusto’ per farlo. Ci vedono come una città in cui vivere bene, in cui la vita non la si guarda solo, la si vive davvero perché c’è tempo e soprattutto c’è il modo di farlo. Rimini ha gli eventi e ha anche l’accoglienza, cosa assolutamente non di poco valore. Se fosse per me punterei ancora di più sulla valorizzazione del territorio oltre la costa... una Notte Verde, oltre la Notte Rosa, mettiamola così".

Mario Gradara