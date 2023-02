Federconsumatori apre lo sportello di assistenza legale

Federconsumatori ’sbarca’ a Bellaria Igea Marina. In collaborazione con il sindacato Spi Cgil sarà operativo un sportello di consulenza e assistenza in via Dante 40. Lo sportello saràaperto due martedì al mese. Sarà presente per l’associazione l’avvocata Maruska Santini. Incontri su appuntamento, da concordare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 chiamando i numeri 0541.779989 oppure 0541.347452. Tra i servizi offerti, consulenza e prima assistenza legale per la risoluzione delle controversie in diversi ambiti. Tra gli altri, contenziosi in materia di telefonia; utenze domestiche, gas, energia, acqua, rifiuti, canone tv; risarcimenti e indennizzi derivati da vacanza rovinata, multe del codice della strada.