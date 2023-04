Federica Pellegrini incorona i suoi eredi a Riccione

Federica Pellegrini torna a Riccione per incoronare i suoi eredi. La campionessa si è presentata allo stadio del nuoto dove in questi giorni si disputano i campionati Assoluti nazionali. I campioni sono entrati in vasca per le prime competizioni mercoledì. Le gare si chiuderanno domani. Gareggiano 760 atleti in rappresentanza di 184 società, a cui si aggiungono stranieri che gareggiano fuori classifica. Gli Assoluti di Riccione sono la tappa di qualificazione per gli atleti azzurri in vista dei mondiali in Giappone a luglio, a Fukuoka. E in questo fine settimana Federica Pelegrini ha tenuto a battesimo i campioni di oggi e del domani nella vasca che l’ha vista protagonista tante volte. L’ultima il 30 novembre del 2021 quando, in occasione degli Assoluti invernali, diede l’addio alle competizioni vincendo la sua gara, i 200 stile libero. La Divina a Riccione è praticamente di casa, tanto che qui trascorre le vacanze e festeggia nei locali del centro, come accaduto proprio nelle scorse settimane.