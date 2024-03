Federico Baroni canta in piazza a Milano

È disponibile in digitale Cosa ti aspetti da me, il nuovo singolo del cantautore Federico Baroni (https://wmi.lnk.to/cosatiaspettidame). Ieri l’artista riminese si è esibito in piazza del Duomo a Milano per celebrare i 10 anni dalla sua prima esibizione da busker e presentare dal vivo il nuovo brano. Per l’occasione, si sono alternati diversi ospiti in un live ricco di sorprese. Cosa ti aspetti da me nasce dall’esigenza del cantautore, dopo un periodo di crisi e disorientamento generato dallo spasmodico tentativo di soddisfare le aspettative altrui nel contesto professionale e personale, di ascoltare se stesso e la propria visione. Con questo brano Baroni vuole liberarsi da qualsiasi ‘maschera’ ed esprimersi in maniera autentica. Da qui, la voglia di tornare alle origini, a ciò che più lo rappresenta: il mondo della strada.

"Ho scritto questo brano qualche anno fa, è rimasto nel cassetto per molto tempo per poi riemergere a novembre, in una fase difficile della mia vita e assumere per me un significato ancora più profondo, più vero – afferma Baroni – Per questo ho deciso di presentare Cosa ti aspetti da me nel mio posto, la strada, dove posso essere ciò che sono e sentire il contatto con gli altri e nel quale, il dolore e il pensiero del singolo non rimane isolato, ma assume una forma diversa, attraverso una condivisione sincera e semplice".