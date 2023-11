Federico Dall’Ara ‘gioca’ in casa con Antigone

Una serata di teatro che merita un doppio applauso: il Mariani di Sant’Agata Feltria è stato scelto come teatro per il debutto del tour 2023-24 della compagnia Ganimede, tra i cui fondatori figura proprio il santagatese Federico Dall’Ara, che della piece in programma stasera (buio in sala alle 21) è sia aiuto regista sia attore. La compagnia che il 23enne Dall’Ara ha contribuito a fondare nella primavera 2022 porterà in scena Antigone, opera del drammaturgo francese Jean Anouilh, che interpreta in chiave meta-teatrale il mito di Antigone; riflette sul ruolo del potere e su come, ognuno di noi, ogni giorno, possa scegliere se asservirsi o ribellarsi. A cosa siamo disposti a rinunciare per scoprire la verità? Cosa siamo disposti a fare per rimanere fedeli a noi stessi? La regia è affidata all’esordiente Tommaso Grassano mentre il ruolo della protagonista sarà interpretato dall’attrice ravennate Asia Galeotti, seconda classificata al premio Wanda Capodaglio 2023. Dopo il debutto al teatro Angelo Mariani, il tour proseguirà tra fine 2023 ed il 2024, toccando i palchi di tutta Italia. "È uno spettacolo sull’importanza del rimanere fedeli a se stessi, alle proprie idee, alla propria storia – racconta il santagatese Dall’Ara – È uno spettacolo sulle difficoltà del dover crescere, diventare grandi e responsabili, il rapporto con i padri, avere vent’anni, la testardaggine della gioventù".