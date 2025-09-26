Federico Morvillo muore a 29 anni 4 giorni dopo l’incidente, donati gli organi

Rimini, 26 settembre 2025 - Una vita spezzata. Una vita interrotta ad appena 29 anni quella di Federico Morvillo. Un giovane operaio proveniente dal cuore della Valconca, dalla frazioncina di Trarivi di Montescudo: da un paese straziato dalla tragedia di Federico. Morvillo, operaio che lavorava per una ditta di Chiesanuova a San Marino, è morto nella notte a seguito delle gravissime ferite riportate dopo un incidente con il proprio scooter in cui era rimasto coinvolto nel pomeriggio di domenica scorsa. Quattro giorni agonia, di lotta per la vita a cui però Federico non è sopravvissuto aprendo immediatamente una voragine nei cuori di chi conosce da una vita quel "ragazzo di paese sempre allegro".

Così lo ricorda l'amico e presidente del consiglio comunale di Montescudo-Monte Colombo Gilberto Arcangeli. "Federico era perfettamente integrato nella nostra comunità, aveva per anni frequentato la parrocchia e qui aveva tutta la sua vita, i suoi amici, era cresciuto nella piccola comunità di Trarivi e tutti qui gli volevamo bene".

La stessa famiglia, tramite il sindaco di Montescudo Gian Marco Casadei, ha ricordato Federico: "Era la persona più umana e sorridente che esistesse". Umano e altruista, anche dopo la tragedia, dal momento che questa mattina si è concluso l'espianto degli organi di Federico che saranno donati e che andranno a lavare altre vite, molto probabilmente di bambini. Per ricordare il giovane questa sera alle 20.30 è stata organizzata una veglia funebre alla chiesa di Trarivi di Montescudo e a breve sarà resa nota la data del funerale.

L'epilogo tragico arriva dopo che al Bufalini di Cesena Federico Morvillo ha smesso di lottare dopo l'incidente avvenuto domenica in via del Colle a Ospedaletto di Coriano. Lì un'automobile diretta a monte all'altezza dell'incrocio avrebbe svoltato a destra per immettersi nella laterale, ma in quell'istante il 29enne stava arrivando a bordo della propria Honda SH, con tanto di sticker del campione di motociclismo Marco Simoncelli sulla carena.

L'impatto che ne è seguito è stato violentissimo, con lo scooter di Federico che ha sfondato la portiera dell'automobile e il 29enne che è stato scaraventato per diversi metri. Non è bastato il tempestivo intervento della forze dell'ordine, con la presenza della polizia locale, e dell'elisoccorso del 118. Dopo quattro giorni, le gravissime ferite riportate hanno avuto la meglio. La procura nel frattempo ha aperto un'inchiesta per il reato di omicidio stradale per fare piena luce sull'accaduto e verificare eventuali responsabilità dell'automobilista.