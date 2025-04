Federmoda, resta Zanzini: "Regole da cambiare"

Giammaria Zanzini confermato presidente di Federmoda-Confcommercio della provincia di Rimini. Per Zanzini, presidente regionale in carica, votazione all’unanimità da parte del consiglio direttivo provinciale. "Inizio col ringraziare i colleghi per avermi rinnovato la loro fiducia – dice Zanzini -. Proseguiremo con grande impegno per raggiungere il nostro obiettivo, ovvero tutelare il commercio del nostro settore attraverso azioni condivise sui temi più importanti per la categoria. Serve la piena consapevolezza di una crisi oramai strutturale, che interessa tutti i settori economici e che colpisce duro il nostro comparto in particolare nel commercio al dettaglio di moda e calzature. Siamo ad un punto di non ritorno: o cambiamo urgentemente le regole del gioco, o assisteremo ad una ecatombe commerciale senza precedenti". "Anche la provincia di Rimini si ritrova in questa sorta di girone dantesco con la perdita di 429 attività commerciali in 12 anni". Zanzini si prepara anche al redde rationem dell’elezione del presidente provinciale Confcommercio, contro Angelini.