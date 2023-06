Felicori apre alla rigenerazione "Teatro Mariani gioiello unico"

"Fare rivivere il Teatro Mariani con le residenze d’artista e aggiornare i musei in quello scrigno di paradiso che Sant’Agata Feltria rappresenta per ciascun visitatore". A porre l’obiettivo è Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura (in foto), a seguito di una visita ufficiale che nei giorni scorsi ha effettuato nella pittoresca borgata del Montefeltro. "Dobbiamo trovare un modo per valorizzare di più il meraviglioso Teatro Mariani e il castello delle Fiabe". L’assessore parla, dunque, di nuovi finanziamenti regionali per dare vita a bandi precisi con cui – appunto – "rigenerare" i luoghi di cultura a Sant’Agata Feltria. "Sono luoghi – continua l’assessore – nei quali bisogna investire continuamente".

L’idea parte dalla volontà di sfruttare l’anniversario con cui si festeggiano i 300 anni della parte lignea del seicentesco Teatro Mariano, ma di mezzo ci va anche un certo Gassman. L’assessore Felicori sottolinea che "bisognerebbe moltiplicare l’esperienza fatta 30 anni fa da Vittorio Gassman, quando risiedette a Sant’Agata Feltria per un mese lavorando al suo Inferno di Dante". "E’ un’esperienza da ripetere – continua Felicori – come quando Paolo Rossi si fermò al teatro di Longiano per un mese di produzione e poi regalò il suo spettacolo al pubblico". "Oltre alle residenza d’artista, dovrebbero esserci almeno cinque appuntamenti annuali in programma per la popolazione della valle", aggiunge Felicori mettendo l’accento anche sulla "digitalizzazione dei musei, che deve sempre rinnovarsi perché i giovani sono abituati a vedere cambiare tutto e subito".

"Il concept della Rocca delle Fiabe è acuto e avveniristico – ha detto l’assessore –, basato sulla multimedialità, e alcune invenzioni sono veramente ingegnose, ma su altre applicazioni c’è ancora da lavorare sfruttando la digitalizzazione". Ieri, poi, sono ricorsi anche i 150 anni della morte di Angelo Mariani. E per questa occasione è stato preparato un grande concerto a Teatro Mariani, dove si sono esibiti i cantanti della Scala di Milano. A ciò si aggiungono le preparazioni per i trent’anni della residenza artistica di Gassmann. Il 7 di ottobre al grande Gassman la città dedica infatti un palco speciale con la figlia dell’attore, Paola, che leggerà alcuni testi del padre. "Siamo lieti – ha detto il sindaco Polidori – che l’assessore Felicori si sia reso disponibile ad ampliare anche la gestione della Rocca della Fiabe. Apprezziamo che l’assessore abbia ammirato i nostri beni monumentali. Il Teatro Mariani è stato da lui definito uno dei teatri più belli d’Italia".

Andrea G. Cammarata