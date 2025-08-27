Fellini e Manara, un’amicizia disegnata: mostra fino a domenica

Ultimi giorni per visitare le mostre di Cartoon Club-Festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games. L’evento è terminato il 20 luglio scorso, ma restano aperte le diverse proposte artistiche distribuite tra il centro storico di Rimini e le gallerie d’arte. Un itinerario artistico tra immaginazione, riflessione e bellezza visiva. Fino al 31 agosto, al Museo della Città (via Luigi Tonini 1), è possibile visitare Di sogni e di segni, la mostra che svela il legame profondo tra Milo Manara e Federico Fellini. L’esposizione attraversa un sodalizio artistico e umano che ha dato vita a opere memorabili: manifesti cinematografici, storie a fumetti, illustrazioni per navi da crociera. Un racconto per immagini che mette in luce il lato più intimo e visionario del rapporto tra il grande regista riminese e uno dei fumettisti italiani più noti e amati al mondo.

Prosegue intanto sempre al Museo della Città, e fino al 31 agosto, la mostra Fair Play - Lo sport nei fumetti e nell’animazione, esposizione che accompagna i visitatori alla scoperta di uno dei temi più amati dalla narrazione disegnata: lo sport. In mostra tavole originali, scenografie evocative, materiali audiovisivi e biografie a fumetti di grandi campioni – da Maradona a Bartali, con incursioni nei più famosi anime e manga – che mettono in luce l’aspetto umano e universale dell’attività sportiva.

Le mostre di Cartoon Club 2025 sono a ingresso libero.