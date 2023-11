"Fellini, Zavoli e quella nostalgia di Rimini"

È la storia di un’amicizia tra due giganti. Un’amicizia che ha fatto la fortuna di Rimini e dei riminesi. Tanto si è scritto del rapporto tra Federico Fellini e Sergio Zavoli. Una delle ultime (e rare) interviste a Zavoli, sull’amico Federico e sul legame con Rimini, è stata quella realizzata da Gianfranco Miro Gori, l’ex direttore della Cineteca. L’intervista a Zavoli è finita nel bel film documentario diretto da Mauro Bartoli Il sole tramonta alle spalle, proiettato per la prima volta al cinema Fulgor a settembre, per celebrare il grande giornalista a cento anni dalla sua nascita e a tre dalla sua scomparsa. Di quel prezioso materiale Gori ne ha tratto il libro Provinciali nel mondo. Zavoli, Fellini e l’immaginario riminese. Nel volume, pubblicato da Aiep, ci sono inoltre le interviste al regista Pupi Avati e a Gianfranco Angelucci, autore e sceneggiatore che lavorò con Fellini.

Nel libro si ripercorre anche la storia di questa intervista, che meritava di essere raccontata a parte...

"Sì, perché il progetto ha subito varie modifiche nel corso degli anni e Zavoli, a volte, non pareva molto propenso a raccontarsi. Ma quando vide il risultato finale si commosse".

Il volume riporta vari aneddoti sull’amicizia tra Fellini e Zavoli, alcuni inediti. E getta nuova luce sul rapporto di Fellini con Rimini.

"Già il fatto che Fellini, nell’estate del 1993, dopo l’intervento subito a Zurigo decise di trascorrere la convalescenza a Rimini, fu il chiaro gesto di chi vuole tornare nella terra che ama. Fellini, e Zavoli l’ha spiegato molto bene nell’intervista, era legatissimo a Rimini. Era un rapporto d’amore controverso, se vogliamo. Fellini temeva le celebrazioni, le baracconate, così come l’ironia di certi riminesi".

E allora le parole dette da Fellini in tv proprio all’amico Zavoli: "Devo dirti che a Rimini non torno volentieri, è una trappola sentimentale che mi rimprovera e mi punisce..."?

"Secondo Zavoli era un falso mito, alimentato in parte dallo stesso regista... Fellini aveva bisogno, ogni tanto, di dire qualcosa di singolare su se stesso, ma in realtà aveva una grande nostalgia di Rimini. Come lo stesso Zavoli ha osservato, parlando di Amarcord, Fellini avrebbe potuto scegliere qualsiasi altro luogo per ambientare il film. Invece ha scelto Rimini, con le sue figure, con le abitudini dei riminesi, con il Grand Hotel".

È vero che Zavoli aveva accarezzato l’idea di realizzare un film sulla ’riminesità’.

"Assolutamente sì, come spiegano nelle interviste Avati e Angelucci, ai quali Zavoli propose di girare un film tratto dal suo libro Romanza. Un romanzo che è stato in qualche modo, per Zavoli, il suo Amarcord per Rimini. Non se ne fece nulla. Ma Sergio, proprio come Fellini, amava Rimini profondamente. Ne sentiva la nostalgia e tornava a ’casa’ appena poteva. Per dirne una: si faceva sempre portare, da alcuni amici, la piada e lo squacquerone a casa sua a Roma".