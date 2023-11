Femminicidio di via Portogallo. Massacrò la moglie a coltellate. Prosciolto per infermità mentale

È stato ritenuto non imputabile a causa della sua infermità mentale e quindi prosciolto per il femminicidio di Angela Avitabile, ma dovrà rimanere chiuso in una Rems (Residenza per le misure di sicurezza), l’equivalente dei vecchi ospedali psichiatrici, per 20 anni (e forse per il resto della sua vita). Una decisione accompagnata dalle polemiche dei familiari quella a cui è giunta la Corte d’Assise di Rimini nel processo a carico di Raffaele Fogliamanzillo, 62 anni, l’uomo che uccise la moglie a coltellate la sera del 22 aprile 2022 a Rimini in via Portogallo. Alla lettura della sentenza, ieri attorno alle 15, è esplosa l’indignazione dei figli di Angela – Anna, Ferdinando e Maicol (parte civile nel procedimento con gli avvocati Milena Montemaggi e Aidi Pini) – che insieme alla schiera di amici e parenti della donna massacrata hanno affollato l’aula Falcone e Borsellino esibendo magliette e cartelli con sopra scritto "La gelosia non uccide: giustizia per Angela".

Sulla base della perizia redatta dal consulente della Procura, lo psichiatra Renato Ariatti – che ha riconosciuto in Fogliamanzillo (difeso dall’avvocato Viviana Pellegrini) un disturbo psichico grave, definendolo un soggetto paranoico, con manie persecutorie, "socialmente pericoloso e incapace di intendere e volere" all’epoca dei fatti –, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto l’internamento nella Rems per un periodo non inferiore ai 10 anni: attenzione però a non considerarla una sorta di ‘amnistia’ nei confronti dell’assassino, ha sottolineato il pm nel corso della requisitoria, bensì una misura detentiva a tutti gli effetti necessaria in quanto il 62enne ha sì commesso un omicidio efferato e brutale, ma è affetto da vizio di mente e rappresenta un pericolo per se stesso e per le altre persone (inclusi eventuali altri detenuti).

Nel suo delirio psichico, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Fogliamanzillo era convinto che Angela lo tradisse con il fratello del genero: convinzione che nella mente del 62enne sarebbe stata indotta da una sorte di paranoia riconducibile forse alla sindrome ansiosa depressiva certificata dall’Ausl, per cui stava seguendo un trattamento al Centro di igiene mentale (al quale i figli affermano di essersi più volte rivolti per farlo ricoverare). Sindrome che lo portava ad avere ripetuti attacchi di gelosia, per cui si scagliava con rabbia contro la moglie, vedendo un tradimento che non c’era. Opposto il parere del consulente di parte civile, per il quale l’uomo era pienamente in possesso delle sue facoltà mentali nel momento in cui si è scagliato contro Angela. Dello stesso avviso anche i figli della vittima, che nel corso delle loro deposizioni durante il processo hanno spesso parlato di un uomo "autoritario e violento, ossessionato dalla gelosia".

Lorenzo Muccioli