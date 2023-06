Ferie in treno, ripartono le richieste

Sedici Frecce all’arco degli albergatori. Sono i collegamenti ferroviari con Riccione che portano i Frecciarossa dal Nord Italia e da Roma fino in stazione, a due passi da viale Ceccarini. Nell’ultima settimana il numero di richieste che sta giungendo agli hotel aderenti al progetto Riccione in treno, sta aumentando in modo sensibile. Ne arriva una ogni quarto d’ora. Circa sessanta turisti al giorno prenotano scegliendo come mezzo di spostamento il treno. I flussi di domanda sono tornati a essere quelli del 2022, nello stesso periodo della stagione, dopo il forte rallentamento avuto nei giorni dell’alluvione. L’interruzione per circa due settimane della linea ferroviaria tra Bologna e Rimini aveva inferto un calo drastico alle richieste di turisti intenzionati ad arrivare in città in treno. Alcuni vacanzieri, nelle settimane successive all’alluvione, hanno tentato di arrivare in città fermandosi a Faenza per la linea interrotta, e non l’avevano presa affatto bene. Poi è arrivato il ponte del due giugno a risollevare le richieste che arrivano on-line. Un interesse inferiore, ma di poco, rispetto al medesimo periodo del 2022.

Dalla metà di giugno si è tornati sui livelli della scorsa stagione. La maggior parte delle visite sul portale del progetto arriva dalla zona di Milano. Più di un turista su tre, interessato a Riccione in treno, arriva dalla zona del milanese. A seguire c’è Torino con il 12% delle visite. E’ importante anche l’area di Bolzano, Trento e Verona, da cui arrivano molte richieste e prenotazioni, ma in misura inferiore anche perché i treni sono presenti nei fine settimana mentre da Torino a Milano i collegamenti del Frecciarossa sono giornalieri. Per l’esattezza sono otto le Frecce che collegano Riccione con Milano tutti i giorni, a cui se ne aggiungono 2 nei fine settimana. Un paio i Frecciabianca che mettono in contatto diretto Riccione con Roma insieme a una dozzina di intercity sulla stratta adriatica. Infine due i Frecciarossa che collegano Riccione con Padova e Venezia, come due sono quelli che giungono da Verona, Trento e Bolzano. Per chi arriva in treno aderendo al progetto degli hotel riccionesi assieme a Trenitalia, il biglietto è rimborsato, inoltre non pagano l’imposta di soggiorno e ogni due tagliandi hanno un ingresso gratuito alla mostra Un certain Robert Doisneau.

"Gli hotel che aderiscono a Riccione in Treno - chiuse il presidente di Federalberghi Bruno Bianchini - stanno ricevendo molte richieste per l’iniziativa da tutta Italia e in particolare modo dalle province storiche di Milano, Torino, e dalla direttrice Bolzano, Trento e Verona".

Andrea Oliva