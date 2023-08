Ferito e sanguinante prova a entrare al Coconuts di Rimini: bloccato

Rimini, 14 agosto 2023 – In un lungomare Tintori preso d’assalto dalla movida come solo in un sabato a ridosso del ponte di Ferragosto si può vedere, il Coconuts era ancora brulicante di clienti quando ieri notte un tunisino di 33 anni si è presentato all’ingresso del noto locale cercando di eludere la sorveglianza ed entrare nella disco sul mare.

Un tentativo infrantosi però dinanzi proprio ai due uomini della sorveglianza a guardia dell’ingresso, che sin da subito hanno bloccato sulla soglia il 33enne tunisino notando in lui qualcosa di strano.

Nonostante il buio , infatti, il giovane riportava sulla propria pelle ancora i segni e le lesioni – riferibili a numerosi colpi di cocci di bottiglia – che il tunisino si era rimediato poco prima di provare a entrare al Coconuts. L’uomo, infatti, si sarebbe presentato alle guardie completamente ubriaco, alterato e sanguinante, con ferite ancora aperte sulla nuca, sulla spalla e a un orecchio. È stato quindi una volta che le due guardie lo hanno bloccato, intimandogli di allontanarsi, che il 33enne tunisino avrebbe iniziato a dare in escandescenze, costringendo la sorveglianza del Coconuts a richiedere rinforzi e l’intervento delle forze dell’ordine, prima che la situazione degenerasse.

Sul posto si sono quindi precipitati i sanitari del 118 per sedare il tunisino, oltre a medicargli le ferite, e gli agenti della polizia di Stato, per impedire che dalla lite si potesse generare un qualsiasi altro scontro fisico. A seguito dell’intervento, i medici hanno potuto appurare che le ferite del 33enne fossero riferibili ad una zuffa a colpi di cocci di bottiglia, durante la quale il tunisino ha riportato le numerose ferite superficiali che ne hanno costretto il trasferimento in ospedale, dove l’uomo ha poi trascorso la notte in osservazione. Solo nel tardo pomeriggio, infatti, il giovane tunisino è stato dimesso dall’Infermi e interrogato dalla polizia, a cui ora spetta il compito di indagare sulle ore antecedenti il suo tentativo di entrare al Coconuts. Indagini su quei momenti durante i quali ieri sera il 33enne è rimasto coinvolto in una rissa e ferito in più punti a colpi di cocci di vetro.