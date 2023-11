Ferito un alpinista di Santarcangelo dopo una caduta

È caduto da un’altezza di circa 6 metri, pare per un cedimento della roccia, un alpinista originario di Santarcangelo che ieri mattina si stava avvicinando alla parete della Balza della Penna del monte di Montiego per un’arrampicata. Ha riportato la frattura di una spalla e un trauma cranico, lesioni che hanno richiesto il trasporto all’ospedale regionale di Ancona al termine di un’operazione di soccorso, nel comune di Piobbico, risultata molto laboriosa perché ostacolata dal vento che per due volte ha impedito l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è stato recuperato con una speciale barella portantina dei tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino; il trasporto eseguito in sicurezza, in collaborazione con i vigili del fuoco, con manovre alpinistiche nei punti più angusti, ha richiesto 4 ore. L’arrampicatore ferito, Ugo Lepri, 60 anni di Santarcangelo di Romagna, faceva parte di un gruppo di sei persone.