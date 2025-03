"Fermata degli autobus off limits per i disabili"

Barriere architettoniche a Cattolica. Questa volta a segnalare il problema è stato ieri Fabio Avanzolini (foto), residente a Morciano, che dopo essersi recato a Cattolica, in zona via Del Partigiano, nei pressi della scuola secondaria di primo grado E.Filippini, per riprendere i mezzi pubblici in direzione Valconca non è riuscito a salire sulla pensilina prevista per la fermata dei mezzi perché il marciapiede non prevedeva scivoli e dunque passaggi per la sua carrozzina. "Ho dovuto attendere in strada il mezzo pubblico – conferma Fabio Avanzolini – e questo non va assolutamente bene. Ho postato un video sui social per esprimere tutta la mia amarezza e per farlo presente anche all’amministrazione comunale. Queste cose non devono succedere più. Invierò una mail alla sindaca ed all’amministrazione comunale per chiedere chiarimenti ed attenderò quanto prima una risposta ed una soluzione per questo tipo di disagio".